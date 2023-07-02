Орлов: счастлив, что теперь я игрок «Каролины»
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«Для себя мне нужно было принять важное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Как мне кажется, я принял верное решение и счастлив, что теперь я игрок «Каролины», — цитирует Орлова журналист Уолт Рафф в социальных сетях.
Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз».
Защитник подписал с «Каролиной» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $7,75 млн.
Ранее сообщалось, что российский голкипер Илья Сорокин подписал новый контракт с «Айлендерс» на $66 млн.