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Пуйоль — о решении Фабрегаса завершить карьеру: рад был разделить с тобой все эти моменты

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Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о решении экс-одноклубника Сеска Фабрегаса завершить спортивную карьеру.
Пуйоль — о решении Фабрегаса завершить карьеру: рад был разделить с тобой все эти моменты
  • © AP Photo/Alastair Grant

«Поздравляю с прекрасной карьерой. Рад был разделить с тобой все эти моменты. Удачи на новом этапе. Люблю тебя, друг», — написал Пуйоль в социальных сетях.

36-летний Фабрегас станет тренером молодёжной команды «Комо».

Фабрегас с 2019 года выступал за «Комо» в качестве футболиста. Он также является миноритарным акционером клуба. Испанский футболист становился двукратным победителем чемпионата Англии (2014/15, 2016/17), чемпионом Испании (2012/13), обладателем Кубка УЕФА (2018/19) и Суперкубка УЕФА (2011).

Ранее Месси оценил решение Фабрегаса завершить карьеру.

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