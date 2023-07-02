Пуйоль — о решении Фабрегаса завершить карьеру: рад был разделить с тобой все эти моменты
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«Поздравляю с прекрасной карьерой. Рад был разделить с тобой все эти моменты. Удачи на новом этапе. Люблю тебя, друг», — написал Пуйоль в социальных сетях.
36-летний Фабрегас станет тренером молодёжной команды «Комо».
Фабрегас с 2019 года выступал за «Комо» в качестве футболиста. Он также является миноритарным акционером клуба. Испанский футболист становился двукратным победителем чемпионата Англии (2014/15, 2016/17), чемпионом Испании (2012/13), обладателем Кубка УЕФА (2018/19) и Суперкубка УЕФА (2011).
Ранее Месси оценил решение Фабрегаса завершить карьеру.