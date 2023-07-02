Португальский журналист назвал Роналду идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию

Португальский журналист Энрике Рапозо подверг критике нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за переход в чемпионат Саудовской Аравии.

«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом диктатуры, одной из худших в мире, и открыл дверь для других игроков, чтобы они также стали полезными идиотами диктатуры, пытающейся узаконить себя», — приводит слова Рапозо A Bola.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за команду.

Ранее сестра Роналду рассказала, что игрок никогда не пил алкоголь.