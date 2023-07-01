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Семак: более разноплановая игра поможет Бакаеву закрепиться в «Зените»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что полузащитник Зелимхан Бакаев способен пробиться в основной состав петербургской команды.
Семак: более разноплановая игра поможет Бакаеву закрепиться в «Зените»
  • globallookpress.com

«Он раньше играл на контратаках, ему так удобнее, есть, где протащить. Нам же приходится играть против насыщенной линии обороны. Ему нужно понять это, действовать более разнообразно и разнопланово», — цитирует Семака «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что с днём рождения выход экс-игрока московского «Спартака» в стартовом составе не связан.

«Голы добавляют уверенности атакующим игрокам. Конечно, ему нужно адаптироваться. Всё зависит от него, а мы ему будем только помогать», — заключил Семак.

«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка Премьер. Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Семака. Один из мячей забил Бакаев.

Команда из Санкт-Петербурга в следующем матче 4 июля сыграет с белградской «Црвена звезда».

26-летний Бакаев на правах свободного агента перешёл в «Зенит» летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Семак выступил против ухода Бакаева из «Зенита».

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