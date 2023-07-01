«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка Премьер

Петербургский «Зенит» нанёс поражение бакинскому «Нефтчи» в первом матче Кубка Премьер по футболу.

Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

У победивших отличились Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70-я) и Зелимхан Бакаев (80-я). В составе проигравших мяч забил Матеус Салданья (39-я, пенальти).

«Зенит» в следующем матче 4 июля сыграет с белградской «Црвена звезда».

Ранее сообщалось, что Семак выступил против ухода Бакаева из «Зенита».