«Амкал» завоевал бронзовые медали Медиалиги и сыграет в Кубке России
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Столичный клуб обыграл команду «Бей Беги» со счётом 1:0 в матче за третье место Медиалиги в «Лужниках».
Победный мяч забил Евгений Маричев (62-я минута).
В финальном матче 1 июля в «Лужниках» встретятся 2DROTS и «Родина медиа».
«Амкал» на правах бронзового призёра примет участие в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24.
Ранее сооснователь команды Медиалиги 2DROTS Никита Некит Панасюк рассказал о планах клуба.