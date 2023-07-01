«Амкал» завоевал бронзовые медали Медиалиги и сыграет в Кубке России

«Амкал» завоевал бронзовые медали чемпионата Медийной футбольной лиги.

Столичный клуб обыграл команду «Бей Беги» со счётом 1:0 в матче за третье место Медиалиги в «Лужниках».

Победный мяч забил Евгений Маричев (62-я минута).

В финальном матче 1 июля в «Лужниках» встретятся 2DROTS и «Родина медиа».

«Амкал» на правах бронзового призёра примет участие в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24.

Ранее сооснователь команды Медиалиги 2DROTS Никита Некит Панасюк рассказал о планах клуба.