Соболенко не станет говорить о политике с журналистами на Уимблдоне
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«Я хотел бы сказать, что не буду говорить о политике. Здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это», — цитирует Соболенко AFP.
Вторая ракетка мира подчеркнула, что акулы пера могут задать «какие-либо политические вопросы» Женской теннисной ассоциации (WTA) или организаторам Уимблдона.
«Они вышлют вам расшифровку моих ответов с предыдущих турниров», — добавила Соболенко.
Соболенко уже не в первый раз отказывается общаться на политические темы. Нечто подобное произошло на Открытом чемпионате Франции 2023 года.
Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Мирры Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.