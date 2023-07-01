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Соболенко не станет говорить о политике с журналистами на Уимблдоне

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Арина Соболенко из Белоруссии дала понять представителям СМИ, что не собирается отвечать на политические вопросы на пресс-конференциях в рамках Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2023 года.
Соболенко не станет говорить о политике с журналистами на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Я хотел бы сказать, что не буду говорить о политике. Здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это», — цитирует Соболенко AFP.

Вторая ракетка мира подчеркнула, что акулы пера могут задать «какие-либо политические вопросы» Женской теннисной ассоциации (WTA) или организаторам Уимблдона.

«Они вышлют вам расшифровку моих ответов с предыдущих турниров», — добавила Соболенко.

Соболенко уже не в первый раз отказывается общаться на политические темы. Нечто подобное произошло на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Мирры Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.

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