Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Бистровича: Кристиян любит ЦСКА и не хочет покидать клуб

Короткая ссылка
Футбольный агент Вукмил Вукмирица высказался о будущем своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича.
Агент Бистровича: Кристиян любит ЦСКА и не хочет покидать клуб
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Кристиян любит ЦСКА. Он намерен получить шанс, чтобы проявить себя здесь. Бистрович не хочет покидать клуб», — цитирует Вукмирицу Sport24.

Контракт Кристияна Бистровича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Часть сезона-2022/23 25-летний футболист провёл в «Лечче», затем договорился с клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» хочет подписать контракт с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить