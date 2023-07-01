Агент Бистровича: Кристиян любит ЦСКА и не хочет покидать клуб

Футбольный агент Вукмил Вукмирица высказался о будущем своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича.

«Кристиян любит ЦСКА. Он намерен получить шанс, чтобы проявить себя здесь. Бистрович не хочет покидать клуб», — цитирует Вукмирицу Sport24.

Контракт Кристияна Бистровича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Часть сезона-2022/23 25-летний футболист провёл в «Лечче», затем договорился с клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» хочет подписать контракт с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке.