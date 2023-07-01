Уильямс: «Кардифф Сити» хочет подписать нападающего ЦСКА Эджуке
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Как сообщает журналист Глен Уильямс в соцсетях, руководство клуба из Чемпионшипа просит футболиста воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с ЦСКА.
Прошлым летом нападающий приостановил контракт с армейцами и перешёл на правах аренды в немецкую «Герту».
Соглашение Эджуке с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» хочет подписать Эджуке.