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Уильямс: «Кардифф Сити» хочет подписать нападающего ЦСКА Эджуке

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«Кардифф Сити» хочет подписать контракт с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке.
Уильямс: «Кардифф Сити» хочет подписать нападающего ЦСКА Эджуке
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает журналист Глен Уильямс в соцсетях, руководство клуба из Чемпионшипа просит футболиста воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с ЦСКА.

Прошлым летом нападающий приостановил контракт с армейцами и перешёл на правах аренды в немецкую «Герту».

Соглашение Эджуке с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» хочет подписать Эджуке.

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