Уильямс: «Кардифф Сити» хочет подписать нападающего ЦСКА Эджуке

«Кардифф Сити» хочет подписать контракт с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке.

Как сообщает журналист Глен Уильямс в соцсетях, руководство клуба из Чемпионшипа просит футболиста воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с ЦСКА.

Прошлым летом нападающий приостановил контракт с армейцами и перешёл на правах аренды в немецкую «Герту».

Соглашение Эджуке с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» хочет подписать Эджуке.