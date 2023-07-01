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Сын президента Либерии стал футболистом «Ювентуса»

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Американский нападающий «Лилля» Тимоти Веа стал игроком «Ювентуса».
Сын президента Либерии стал футболистом «Ювентуса»
  • Gettyimages.ru
  • © Filippo Alfero - Juventus FC

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным СМИ, трансфер 23-летнего американского футболиста обошёлся туринской команде в €12 млн. В сезоне-2022/23 Веа провёл за «Лилль» 32 матча и отметился двумя голевыми передачами. В его активе четыре забитых мяча в 29 играх за сборную США.

Тимоти является сыном обладателя «Золотого мяча» (1995), ныне президента Либерии Джорджа Веа.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» попробует арендовать сербского нападающего Душана Влаховича, который выступает за «Ювентус».

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