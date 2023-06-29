Дельгадо: «Реал» планирует арендовать Влаховича

Мадридский «Реал» попробует арендовать сербского нападающего Душана Влаховича, который выступает за «Ювентус».

Как сообщил журналист Пакохо Дельгадо, от предыдущих кандидатов в лице нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и форварда неаполитанского «Наполи» Виктора Осимхена, сливочные отказались по причине их высокой цены.

В текущем сезоне Влахович сыграл за «Ювентус» 42 встречи во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Адриеном Рабьо.