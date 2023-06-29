Дельгадо: «Реал» планирует арендовать Влаховича
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Как сообщил журналист Пакохо Дельгадо, от предыдущих кандидатов в лице нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и форварда неаполитанского «Наполи» Виктора Осимхена, сливочные отказались по причине их высокой цены.
В текущем сезоне Влахович сыграл за «Ювентус» 42 встречи во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Адриеном Рабьо.