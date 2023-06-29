Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дельгадо: «Реал» планирует арендовать Влаховича

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» попробует арендовать сербского нападающего Душана Влаховича, который выступает за «Ювентус».
Дельгадо: «Реал» планирует арендовать Влаховича
  • AP
  • © Antonio Calanni

Как сообщил журналист Пакохо Дельгадо, от предыдущих кандидатов в лице нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и форварда неаполитанского «Наполи» Виктора Осимхена, сливочные отказались по причине их высокой цены.

В текущем сезоне Влахович сыграл за «Ювентус» 42 встречи во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Адриеном Рабьо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить