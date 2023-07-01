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Техдиректор «Црвена Звезда» Марин: турнир в России — важная часть подготовки к ЛЧ

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Технический директор «Црвена Звезда» Марко Марин прокомментировал участие команды в Кубке PARI Премьер.
Техдиректор «Црвена Звезда» Марин: турнир в России — важная часть подготовки к ЛЧ
  • РИА Новости

«Спасибо организаторам за приглашение. Мы серьёзно отнесёмся к участию. Турнир в России — важная часть подготовки к Лиге чемпионов», — заявил Марин на пресс-конференции.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».

Ранее спортивный директор турецкого «Фенербахче» Марио Бранко ответил на вопрос про неявку некоторых легионеров на Кубок PARI Премьер.

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