Техдиректор «Црвена Звезда» Марин: турнир в России — важная часть подготовки к ЛЧ
- РИА Новости
«Спасибо организаторам за приглашение. Мы серьёзно отнесёмся к участию. Турнир в России — важная часть подготовки к Лиге чемпионов», — заявил Марин на пресс-конференции.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».
Ранее спортивный директор турецкого «Фенербахче» Марио Бранко ответил на вопрос про неявку некоторых легионеров на Кубок PARI Премьер.