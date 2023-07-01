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Спортдиректор «Фенербахче» высказался о неявке некоторых легионеров на матч с «Зенитом»

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Спортивный директор турецкого «Фенербахче» Марио Бранко ответил на вопрос про неявку некоторых легионеров на Кубок PARI Премьер.
Спортдиректор «Фенербахче» высказался о неявке некоторых легионеров на матч с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы договаривались обсуждать футбол. Завтра начнём бюрократические вопросы, чтобы прилетел максимально полный состав. Если не будет травм — приедет сильнейший состав. Для нас, повторюсь, этот турнир — важнейшая часть подготовки к сезону. Было бы нелогично лететь в Петербург слабым составом, оставим фокус именно на футболе», — заявил Бранко журналистам.

29 июня стало известно, что боснийский нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не сможет приехать на турнир из-за нежелания лететь в Россию. 

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».

Ранее член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки заявил о том, что клуб примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».

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