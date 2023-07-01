Спортдиректор «Фенербахче» высказался о неявке некоторых легионеров на матч с «Зенитом»

Спортивный директор турецкого «Фенербахче» Марио Бранко ответил на вопрос про неявку некоторых легионеров на Кубок PARI Премьер.

«Мы договаривались обсуждать футбол. Завтра начнём бюрократические вопросы, чтобы прилетел максимально полный состав. Если не будет травм — приедет сильнейший состав. Для нас, повторюсь, этот турнир — важнейшая часть подготовки к сезону. Было бы нелогично лететь в Петербург слабым составом, оставим фокус именно на футболе», — заявил Бранко журналистам.

29 июня стало известно, что боснийский нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не сможет приехать на турнир из-за нежелания лететь в Россию.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».

Ранее член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки заявил о том, что клуб примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».