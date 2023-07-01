Камоцци заявил, что в Европе следят за футболистами из РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможных трансферах футболистов из России в Европу.

«В Европе следят за футболистами из РПЛ. Такие трансферы вполне возможны. Почему нет», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

По информации СМИ, в услугах защитника «Спартака» Хлусевича заинтересованы португальский «Спортинг», итальянские «Лацио», «Верона» и «Дженоа».

22-летний защитник в сезоне-2022/23 в 35 матчах во всех турнирах записал на свой счёт четыре результативные передачи и получил 11 жёлтых карточек. Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн.

Ранее Сёмин заявил, что Хлусевич может успешно заиграть в одном из клубов Западной Европы.