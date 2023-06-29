Сёмин предположил, что к Хлусевичу есть интерес со стороны зарубежных клубов

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может успешно заиграть в одном из клубов Западной Европы.

«Даниил физически хорошо одарённый молодой человек. Хлусевич со своими физическими данными может прогрессировать. Вполне возможно, что какой-то интерес со стороны зарубежных клубов к нему есть», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По информации СМИ, в услугах Хлусевича заинтересованы португальский «Спортинг», итальянские «Лацио», «Верона» и «Дженоа».

22-летний защитник в сезоне-2022/23 в 35 матчах во всех турнирах записал на свой счёт четыре результативные передачи и получил 11 жёлтых карточек. Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перебраться в Серию А.











