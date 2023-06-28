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Агент Хлусевича: к Даниилу есть интерес со стороны итальянских клубов

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Олег Мавренков, агент спартаковца Даниила Хлусевича, подтвердил информацию об интересе итальянских клубов к своему клиенту.
Агент Хлусевича: к Даниилу есть интерес со стороны итальянских клубов
  • РИА Новости

«Да, к Хлусевичу есть интерес со стороны итальянских клубов, но конкретнее сказать не могу», — цитирует Мавренкова Sport24.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях, в россиянине заинтересованы «Лацио», «Верона», «Дженоа» и «Спортинг».

По информации источника, защитника с правом выкупа могут арендовать за сумму порядка €8 млн.

22-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл за красно-белых 35 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Ранее защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что нападающий красно-белых Кейта Бальде был самым довольным после отпуска.

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