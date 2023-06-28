Литвинов: Бальде вышел самый довольный из отпуска, больше всех эмоций проявлял

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что нападающий красно-белых Кейта Бальде был самым довольным после отпуска.

«Кейта вышел самый довольный из отпуска. Он душа компании, любит больше всех со всеми пообщаться. Очень коммуникабельный. Больше всех эмоций проявлял. А так все очень были рады друг друга видеть. Мы уже как семья», — цитирует Литвинова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска.