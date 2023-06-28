Литвинов: Бальде вышел самый довольный из отпуска, больше всех эмоций проявлял
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«Кейта вышел самый довольный из отпуска. Он душа компании, любит больше всех со всеми пообщаться. Очень коммуникабельный. Больше всех эмоций проявлял. А так все очень были рады друг друга видеть. Мы уже как семья», — цитирует Литвинова Metaratings.ru.
В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска.