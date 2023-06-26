В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска
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«Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику», — цитирует Зеленова Metaratings.
Третьего июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.
Ранее новый гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль показал достойные результаты в первый год работы.