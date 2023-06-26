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В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уже приступил к своим обязанностям.
В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику», — цитирует Зеленова Metaratings.

Третьего июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

Ранее новый гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль показал достойные результаты в первый год работы.

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