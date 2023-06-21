Новый гендиректор «Спартака»: Абаскаль показал достойные результаты в первый год работы

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об отношениях с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«С Абаскалем я общался ранее эпизодически как член совета директоров, обсуждали трансферные планы. Поэтому пока оценки как болельщика, а не изнутри. Это человек очень молодой, амбициозный, с большим потенциалом, и хочется помочь ему его реализовать. С учётом всей ситуации, с ограниченными ресурсами, он первый год в стране, результаты он показал достойные. Да, есть не самые хорошие матчи, которые меня расстроили. Но мы после обсуждали с ним эти встречи, из-за чего команда так играла. Но не буду выносить сор из избы. Главное, что мы знаем, над чем надо работать», — сказал он.

Ранее Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак».