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Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак»

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Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал своё назначение в московский клуб.
Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Наверно, что бы не рассказал про себя сейчас, только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. И никакой бэкграунд сейчас не поможет. Если в двух словах, ранее внутри футбольных клубов никогда не работал. Я был в консалтинге, сначала в международной компании, потом российской. Специализировался на недвижимости, развлечениях и медиа. С детства любил спорт и всю жизнь мечтал работать в этой сфере. Поэтому сделал отделение в нашей компании непосредственно по спорту, провели стажировки в европейских командах, поработали в Европе с клубами. И потом переключились сюда, работал с разными проектами, поэтому со спецификой работы клуба я знаком, и когда мне предложили работу в совете директоров «Спартака», сразу же согласился, и теперь тоже не мог отказаться. Что касается бэкграунда, тут смысла нет что-то сейчас говорить. Вчера почитал комментарии о своём назначении, и оказалось, что всё плохо», — сказал он.

Ранее Евгений Мележиков оценил свою работу в «Спартаке» в сезоне как удовлетворительную.

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