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Семак: первый раз слышу о предложении от «Локомотива» по Бакаеву

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не знает о предложении «Локомотива» по полузащитнику команды Зелимхану Бакаеву.
Семак: первый раз слышу о предложении от «Локомотива» по Бакаеву
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Насколько много будет играть Бакаев, будет зависеть от того, как он себя будет проявлять на поле.

Первый раз слышу о предложении от «Локомотива». Возможно, клуб его получал, но я об этом ничего не знаю», — заявил Семак.

26-летний россиянин перешёл из «Спартака» в «Зенит» 1 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 26 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Семак выступил против ухода Бакаева из «Зенита».

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