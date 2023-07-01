Семак: первый раз слышу о предложении от «Локомотива» по Бакаеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не знает о предложении «Локомотива» по полузащитнику команды Зелимхану Бакаеву.

«Насколько много будет играть Бакаев, будет зависеть от того, как он себя будет проявлять на поле.

Первый раз слышу о предложении от «Локомотива». Возможно, клуб его получал, но я об этом ничего не знаю», — заявил Семак.

26-летний россиянин перешёл из «Спартака» в «Зенит» 1 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 26 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Семак выступил против ухода Бакаева из «Зенита».