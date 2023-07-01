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Агент Овечкина сообщил, что хоккеист будет готовиться к новому сезону в Москве

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Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, заявил, что хоккеист будет готовиться к новому сезону в Москве.
Агент Овечкина сообщил, что хоккеист будет готовиться к новому сезону в Москве
  • AP
  • © Nick Wass

«Александр будет готовиться в Вашингтоне? Нет, конечно. В Москве»,  — приводит слова Чистякова Sport24.

Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне НХЛ, в которых набрал 75 очков (42 + 33).

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России за трудовые успехи.

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