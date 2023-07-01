Агент Овечкина сообщил, что хоккеист будет готовиться к новому сезону в Москве

Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, заявил, что хоккеист будет готовиться к новому сезону в Москве.

«Александр будет готовиться в Вашингтоне? Нет, конечно. В Москве», — приводит слова Чистякова Sport24.

Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне НХЛ, в которых набрал 75 очков (42 + 33).

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России за трудовые успехи.