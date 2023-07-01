Карякин: для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил перспективы для отечественных спортсменов в нынешней политической ситуации в мире.

«Нынешняя ситуация, конечно, непростая. Но, с другой точки зрения, есть хорошие перспективы для развития внутри страны, молодым шахматистам можно развиваться. Для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым», — цитирует Карякина РИА Новости.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее сообщалось, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн не получит компенсацию от бывшего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в жульничестве.