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Карякин: для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил перспективы для отечественных спортсменов в нынешней политической ситуации в мире.
Карякин: для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Нынешняя ситуация, конечно, непростая. Но, с другой точки зрения, есть хорошие перспективы для развития внутри страны, молодым шахматистам можно развиваться. Для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым», — цитирует Карякина РИА Новости

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее сообщалось, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн не получит компенсацию от бывшего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в жульничестве.

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