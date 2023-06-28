Суд в США отклонил иск Ниманна к Карлсену на $100 млн

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн не получит компенсацию от бывшего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в жульничестве.

Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену, сообщает The Wall Street Journal.

Адвокаты Ниманна в октябре 2022 года обратились с иском на Карлсена. 19-летний американец в Twitter опубликовал соответствующее заявление. Шахматист за нанесённый репутационный ущерб требует $100 млн.

Напомним, что Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее сообщалось, как Карлсен впервые прокомментировал скандальную ситуацию с Ниманном.