ESPN: Каштру в ближайшее время возглавит «Аль-Наср»
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Как сообщает ESPN, специалист заключит соглашение по схеме «2 + 1».
Отмечается, что нападающий команды Криштиану Роналду лично контактировал с Каштру, чтобы убедить его возглавить «Аль-Наср».
13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. 59-летний француз возглавил саудовскую команду летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Роналду предложил кандидатуры Зидана и Моуринью на пост тренера «Аль-Насра».