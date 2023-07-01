ESPN: Каштру в ближайшее время возглавит «Аль-Наср»

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру скоро возглавит «Аль-Наср».

Как сообщает ESPN, специалист заключит соглашение по схеме «2 + 1».

Отмечается, что нападающий команды Криштиану Роналду лично контактировал с Каштру, чтобы убедить его возглавить «Аль-Наср».

13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. 59-летний француз возглавил саудовскую команду летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил кандидатуры Зидана и Моуринью на пост тренера «Аль-Насра».