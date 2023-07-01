Сборная Франции по футболу призвала протестующих прекратить беспорядки

Сборная Франции по футболу обратилась к протестующим.

«Мы были потрясены жестокой смертью молодого Нахеля. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева. Вы уничтожаете свою собственность, свои города, где можно расти и быть рядом с людьми. Насилие ничего не решает», — приводит слова сообщения L'Équipe.

Напомним, что 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался выполнять их требования.

Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

Ранее Килиан Мбаппе призвал протестующих во Франции к спокойствию.