Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе призвал протестующих во Франции к спокойствию.

«Наша гражданская сознательность призывает нас к успокоению, осознанности и ответственности», — написал Мбаппе в соцсетях.

Напомним, что 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался выполнять их требования.

Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

Ранее Поль Погба призвал к правосудию во Франции после смерти 17-летнего подростка.