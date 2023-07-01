Мбаппе призвал протестующих во Франции к спокойствию
- AP
«Наша гражданская сознательность призывает нас к успокоению, осознанности и ответственности», — написал Мбаппе в соцсетях.
Напомним, что 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался выполнять их требования.
Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.
Ранее Поль Погба призвал к правосудию во Франции после смерти 17-летнего подростка.