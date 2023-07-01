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Мбаппе призвал протестующих во Франции к спокойствию

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе призвал протестующих во Франции к спокойствию.
Мбаппе призвал протестующих во Франции к спокойствию
  • AP

«Наша гражданская сознательность призывает нас к успокоению, осознанности и ответственности», — написал Мбаппе в соцсетях.

Напомним, что 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался выполнять их требования.

Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

Ранее Поль Погба призвал к правосудию во Франции после смерти 17-летнего подростка.

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