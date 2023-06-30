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Тренер «Зенита»: надеюсь, что сможем раскрыть огромный потенциал Педро

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра считает, что Педро под руководством квалифицированных тренеров может вырасти в большого футболиста.

«Это молодой игрок, но он уже продемонстрировал хороший уровень игры. Очень техничный и универсальной футболист. Надеюсь, что сможем раскрыть его огромный потенциал», — цитирует тренера «Матч ТВ».

«Зенит» 29 июля объявил о переходе 17-летнего Педро. Бразильский форвард прибудет в расположение сине-бело-голубых в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Педро в 12 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил два гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее «Коринтианс» объявил о продаже «Зениту» 50% прав на Педро за €9 млн.





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