Marca: УЕФА всё ещё может исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дало понять, что «Барселона» все ещё может быть исключена из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/24.

УЕФА сообщил «Барселоне», что в первом отчёте не было обнаружено убедительных доказательств для того, чтобы наложить на каталонский клуб дисциплинарные санкции, сообщает Marca.

При этом уточняется, что комитет УЕФА по этике и дисциплине примет окончательное решение об исключении из еврокубков в течение двух-трёх недель. Вопрос пока ещё не закрыт.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016-го по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее издание Cadena SER сообщило, что УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов.