Cadena SER: УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов.

Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию дела Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает Cadena SER.

Отмечается, что в опубликованном отчёте говорится о том, что «Барселона» будет допущена до участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016-го по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу о возможной коррупции.