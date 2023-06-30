Cadena SER: УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов
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Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию дела Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает Cadena SER.
Отмечается, что в опубликованном отчёте говорится о том, что «Барселона» будет допущена до участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016-го по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу о возможной коррупции.