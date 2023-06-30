В «Заглембе» рассказали подробности ареста российского хоккеиста за шпионаж

Тренер польского клуба «Заглембе» Гжегож Клих рассказал подробности задержания российского хоккеиста команды Максима Сергеева по обвинению в шпионаже.

«Около двух-трёх недель назад его задержали сотрудники спецслужб. Никаких подозрений к нему у нас раньше не было. Он приехал ещё до начала спецоперации на Украине. Подписал декларацию нейтралитета. Вёл себя нормально. Конечно, мы все удивлены», — цитирует Клиха Sport.fakt.pl.

Он также отметил, что клуб не причастен к внешнеполитической деятельности россиянина и не имеет к ситуации никакого отношения.

30 июня генеральный прокурор республики Збигнев Зебро сообщил о задержании российского хоккеиста, который, по его словам, «был игроком хоккейного клуба первой лиги».

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в Польше никакая правозащитная организация не поможет российскому хоккеисту.