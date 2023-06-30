Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В «Заглембе» рассказали подробности ареста российского хоккеиста за шпионаж

Короткая ссылка
Тренер польского клуба «Заглембе» Гжегож Клих рассказал подробности задержания российского хоккеиста команды Максима Сергеева по обвинению в шпионаже.
В «Заглембе» рассказали подробности ареста российского хоккеиста за шпионаж
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Около двух-трёх недель назад его задержали сотрудники спецслужб. Никаких подозрений к нему у нас раньше не было. Он приехал ещё до начала спецоперации на Украине. Подписал декларацию нейтралитета. Вёл себя нормально. Конечно, мы все удивлены», — цитирует Клиха Sport.fakt.pl.

Он также отметил, что клуб не причастен к внешнеполитической деятельности россиянина и не имеет к ситуации никакого отношения.

30 июня генеральный прокурор республики Збигнев Зебро сообщил о задержании российского хоккеиста, который, по его словам, «был игроком хоккейного клуба первой лиги».

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в Польше никакая правозащитная организация не поможет российскому хоккеисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить