Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Адвокат Ярмуш — об аресте хоккеиста в Польше: он расплачивается за свою неосмотрительность

Короткая ссылка
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в Польше никакая правозащитная организация не поможет российскому хоккеисту.
Адвокат Ярмуш — об аресте хоккеиста в Польше: он расплачивается за свою неосмотрительность
  • Gettyimages.ru
  • © virsuziglis

«Мы понимаем, что спортсмен не шпион. Ему просто не повезло. В каком-то смысле он сам виноват, что, не учитывая антироссийские настроения в Польше, поехал играть в эту страну и подверг себя опасности. Его же не похитили — он сам туда поехал. За это он сейчас и расплачивается. За своё гражданство, за свою национальность он будет подвергаться там полной дискриминации. Потому что это такая страна. Там всё русское подлежит угнетению, и никакая правозащитная организация палец о палец не ударит, чтобы помочь россиянину», — заявила Ярмуш RT.

Ранее Ярмуш прокомментировала новость об аресте российского хоккеиста Максима Сергеева властями Польши за шпионаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить