Адвокат Ярмуш — об аресте хоккеиста в Польше: он расплачивается за свою неосмотрительность

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в Польше никакая правозащитная организация не поможет российскому хоккеисту.

«Мы понимаем, что спортсмен не шпион. Ему просто не повезло. В каком-то смысле он сам виноват, что, не учитывая антироссийские настроения в Польше, поехал играть в эту страну и подверг себя опасности. Его же не похитили — он сам туда поехал. За это он сейчас и расплачивается. За своё гражданство, за свою национальность он будет подвергаться там полной дискриминации. Потому что это такая страна. Там всё русское подлежит угнетению, и никакая правозащитная организация палец о палец не ударит, чтобы помочь россиянину», — заявила Ярмуш RT.

Ранее Ярмуш прокомментировала новость об аресте российского хоккеиста Максима Сергеева властями Польши за шпионаж.