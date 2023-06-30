Жиго: Федун сделал «Спартак» чемпионом

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель», рассказал о бывшем президенте московского клуба Леониде Федуне.

«Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Он дал этому клубу всё. Сделал «Спартак» чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего», — цитирует Жиго Sport24.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

29-летний Жиго перешёл в «Марсель» зимой 2022 года. Всего за москвичей он провёл 110 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о восстановлении полузащитника Наиля Умярова.