Голы Пиняева и Дзюбы помогли «Локомотиву» победить «Волгарь» в товарищеском матче
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
Встреча на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцове завершилась со счётом 4:2.
В составе железнодорожников забитыми голами отметились Сергей Пиняев (3-я минута), Вадим Раковв (11-я), Артём Дзюба (27-я) и Алексей Батраков (72-я).
За волжан отличились Данила Смирнов (45-я) и Тимур Жамалетдинов (65-я).
Следующий контрольный матч «Локомотив» проведёт с калининградской «Балтикой» 6 июля.
Ранее «Локомотив» объявил об уходе нападающего Франсуа Камано, защитников Дмитрия Живоглядова и Игоря Смольникова.