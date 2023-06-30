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Голы Пиняева и Дзюбы помогли «Локомотиву» победить «Волгарь» в товарищеском матче

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Московский «Локомотив» на поле своей базы победил астраханский «Волгарь» в товарищеском матче.
Голы Пиняева и Дзюбы помогли «Локомотиву» победить «Волгарь» в товарищеском матче
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Встреча на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцове завершилась со счётом 4:2.

В составе железнодорожников забитыми голами отметились Сергей Пиняев (3-я минута), Вадим Раковв (11-я), Артём Дзюба (27-я) и Алексей Батраков (72-я).

За волжан отличились Данила Смирнов (45-я) и Тимур Жамалетдинов (65-я).

Следующий контрольный матч «Локомотив» проведёт с калининградской «Балтикой» 6 июля.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе нападающего Франсуа Камано, защитников Дмитрия Живоглядова и Игоря Смольникова.

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