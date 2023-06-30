«Локомотив» объявил об уходе Камано, Живоглядова и Смольникова
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Как сообщает пресс-служба в соцсетях, футболисты покинули команду в связи с истечением срока контрактов.
В сезоне-2022/23 Камано провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
Живоглядов провёл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых сделал пять результативных передач.
Смольников сыграл в 30 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» назвал Сарвели универсальным форвардом.