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«Локомотив» объявил об уходе Камано, Живоглядова и Смольникова

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«Локомотив» объявил об уходе нападающего Франсуа Камано, защитников Дмитрия Живоглядова и Игоря Смольникова.
«Локомотив» объявил об уходе Камано, Живоглядова и Смольникова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает пресс-служба в соцсетях, футболисты покинули команду в связи с истечением срока контрактов.

В сезоне-2022/23 Камано провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Живоглядов провёл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых сделал пять результативных передач.

Смольников сыграл в 30 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» назвал Сарвели универсальным форвардом.

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