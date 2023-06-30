Ярошик назвал самой любимой песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим

Новый главный тренер «Оренбурга» чех Иржи Ярошик признался, что любит грустить под песню «Знаешь ли ты».

«Очень нравилась МакSим. У неё такие песни, что, когда мне было грустно, слушал её. Это помогало. Одна из её песен — неофициальный гимн фанатов «Спартака»? О, ну тогда её слушать не буду. «Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног» — моя самая любимая песня!» — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Первый тур нового чемпионата пройдёт 21—23 июля. Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 22 июля на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее Ярошик заявил, что очень доволен получением в соперники московского «Спартака» в первом туре чемпионата России по футболу сезона-2023/24.