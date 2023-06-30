Ярошик: «Спартак» в первом туре — лучшего начала не мог и пожелать

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик очень доволен тем, что получил в соперники московский «Спартак» в первом туре чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Лучшего начала и пожелать не мог. Может, это будет дополнительным стимулом для меня и других ребят, например. Но скажу так: «Спартак» — большой клуб и противник, но я бы хотел быть успешным не только против «Спартака», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

При этом, по мнению экс-игрока московского ЦСКА, бело-голубые получили непростой календарь в начале сезона.

«Начинаем со «Спартаком», потом Казань, а дальше первая домашняя игра сезона. Календарь непростой — и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив» впереди», — добавил Ярошик.

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Первый тур нового чемпионата пройдёт 21—23 июля. Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 22 июля на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о перечислениях «Динамо» за главного тренера Марцела Личку.

















