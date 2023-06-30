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Романо: «Астон Вилла» заплатит около €40 млн за защитника «Вильярреала» Торреса

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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес перейдёт в бирмингемский клуб «Астон Вилла».
Романо: «Астон Вилла» заплатит около €40 млн за защитника «Вильярреала» Торреса
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего испанца около €40 млн.

По информации источника, бирмингемский клуб подпишет с защитником пятилетний контракт.

Отмечается, что в ближайшее время Торрес пройдёт медицинское обследование.

В прошедшем сезоне он провёл 39 матчей за «Вильярреал», отметившись одной результативной передачей. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике возглавит «Пари Сен-Жермен».

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