Романо: «Астон Вилла» заплатит около €40 млн за защитника «Вильярреала» Торреса

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес перейдёт в бирмингемский клуб «Астон Вилла».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего испанца около €40 млн.

По информации источника, бирмингемский клуб подпишет с защитником пятилетний контракт.

Отмечается, что в ближайшее время Торрес пройдёт медицинское обследование.

В прошедшем сезоне он провёл 39 матчей за «Вильярреал», отметившись одной результативной передачей. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

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