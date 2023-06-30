Романо: «Астон Вилла» заплатит около €40 млн за защитника «Вильярреала» Торреса
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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего испанца около €40 млн.
По информации источника, бирмингемский клуб подпишет с защитником пятилетний контракт.
Отмечается, что в ближайшее время Торрес пройдёт медицинское обследование.
В прошедшем сезоне он провёл 39 матчей за «Вильярреал», отметившись одной результативной передачей. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике возглавит «Пари Сен-Жермен».