Романо: Энрике в ближайшее время возглавит ПСЖ

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике возглавит «Пари Сен-Жермен»

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, 53-летний испанец подпишет двухлетний контракт с парижским клубом.

По информации источника, Энрике будет представлен в качестве главного тренера после того, как ПСЖ расторгнет контракт с французом Кристофом Галтье.

В прошедшем сезоне парижане под руководством Галтье выиграли Лигу 1 и дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что нападающий Неймар останется в ПСЖ, если клуб возглавит Энрике.