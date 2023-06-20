L'Équipe: Неймар останется в ПСЖ, если клуб возглавит Энрике
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По информации L'Équipe, бразилец не покинет клуб в случае назначения Луиса Энрике на пост главного тренера команды. Наставник и игрок вместе работали в «Барселоне», у них сложились тёплые отношения.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет возвращать себе Неймара из-за частых травм и образа жизни.