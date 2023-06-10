Sport.es: «Барселона» не будет возвращать себе Неймара из-за частых травм и образа жизни

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не вернётся в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб смущает образ жизни футболиста и его частые травмы, сообщает Sport.es.

СМИ сообщали, что Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Лионеля Месси, который перешёл в клуб MSL «Интер Майами».

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном трансфере Неймара в каталонский клуб.