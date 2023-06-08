Хави заявил, что Неймар не входит в планы «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном трансфере нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

«У нас были встречи со спортивным блоком и президентом, чтобы узнать, что мы можем сделать. Есть чёткие сценарии. Я настроен оптимистично, думаю, что мы можем хорошо укрепиться. Неймар? Он не в планах клуба. У нас есть другие приоритеты», — цитирует Хави Marca.

По информации Sport.es, клуб хочет подписать звёздного форварда после срыва трансфера Лионеля Месси.

Но переход может осложниться из-за зарплаты футболиста и условий, выдвигаемых ПСЖ.

Напомним, что в 2017 году Неймар перешёл из «Барселоны» в парижский клуб за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из ПСЖ после акции протеста болельщиков возле его дома.