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The Athletic: Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой мадридского клуба.
The Athletic: Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала»
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает The Athletic, главным требованием Анчелотти было подписание нового нападающего на замену форварду Кариму Бензема.

По информации источника, окружение тренера обсуждало возможность его отставки в знак протеста, хотя он такой вариант не рассматривает.

64-летний итальянец считает, что ставка руководства сливочных на будущую сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в следующем сезоне.

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в Примере. В Лиге чемпионов мадридская команда дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля.

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