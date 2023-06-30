The Athletic: Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала»
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Как сообщает The Athletic, главным требованием Анчелотти было подписание нового нападающего на замену форварду Кариму Бензема.
По информации источника, окружение тренера обсуждало возможность его отставки в знак протеста, хотя он такой вариант не рассматривает.
64-летний итальянец считает, что ставка руководства сливочных на будущую сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в следующем сезоне.
В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в Примере. В Лиге чемпионов мадридская команда дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля.