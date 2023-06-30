The Athletic: Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой мадридского клуба.

Как сообщает The Athletic, главным требованием Анчелотти было подписание нового нападающего на замену форварду Кариму Бензема.

По информации источника, окружение тренера обсуждало возможность его отставки в знак протеста, хотя он такой вариант не рассматривает.

64-летний итальянец считает, что ставка руководства сливочных на будущую сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в следующем сезоне.

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в Примере. В Лиге чемпионов мадридская команда дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля.