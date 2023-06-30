УЕФА отменил дополнительные таймы в матче за Суперкубок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат проведения матча за Суперкубок.

Как сообщается на сайте УЕФА, формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут в случае ничейного исхода по итогам основного времени упразднён.

По новым правилам в случае ничьи для определения победителя команды будут пробивать серию пенальти.

На ближайшей встрече за Суперкубок УЕФА сыграют победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы испанская «Севилья». Игра состоится 16 августа в Афинах.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз выделил болельщикам московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» свыше 12 тыс. билетов на матч за Суперкубок России.