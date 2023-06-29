РФС выделил ЦСКА и «Зениту» более 12 тысяч билетов на Суперкубок

Российский футбольный союз (РФС) выделил болельщикам московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» свыше 12 тыс. билетов на матч за Суперкубок России.

Как сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС, для болельщиков московского клуба предусмотрена трибуна D, для болельщиков петербуржцев — трибуна В.

Встреча между красно-синими и сине-бело-голубыми пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что для посещения матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» не будет требоваться карта болельщика.