Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РФС выделил ЦСКА и «Зениту» более 12 тысяч билетов на Суперкубок

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) выделил болельщикам московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» свыше 12 тыс. билетов на матч за Суперкубок России.
РФС выделил ЦСКА и «Зениту» более 12 тысяч билетов на Суперкубок
  • РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС, для болельщиков московского клуба предусмотрена трибуна D, для болельщиков петербуржцев — трибуна В.

Встреча между красно-синими и сине-бело-голубыми пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что для посещения матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» не будет требоваться карта болельщика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить