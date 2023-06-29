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Ярошик: Абрамович не был похож на миллиардера в «Челси», ходил в шортах, не носил часы

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Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик рассказал, что экс-владелец лондонского клуба Роман Абрамович вёл себя как обычный и простой человек.
Ярошик: Абрамович не был похож на миллиардера в «Челси», ходил в шортах, не носил часы
  • AP

«Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому-то что-то доказывать, вёл себя скромно. Это мне очень нравится в людях — когда деньги их не меняют», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Чешский хавбек играл в «Челси» с 2005 по 2006 год. «Оренбург» 22 июня объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Абрамович в мае 2022 года продал «Челси» за £4,25 млрд. Российский бизнесмен владел лондонским клубом около 20 лет.

Ранее в Британии призвали не решать быстро вопрос распределения средств от продажи «Челси».



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