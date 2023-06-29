Хусаинов связал несдачу теста тремя арбитрами на знание правил футбола с коррупцией

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов назвал дипломатическим отстранение трёх арбитров РФС.

«На самом деле это сигнал к тому, что эти судьи что-то не доделали. Им даётся время подумать, как можно снова свою позицию укрепить. Я думаю, это связано не с футболом. Это может быть связано с коррупционными действиями», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Он не стал связывать произошедшее с приходом нового руководства в департамент судейства РФС.

«Нет, конечно. Они даже знать не знают историю их работы», — добавил Хусаинов.

В эти дни в Москве проходит сбор арбитров и инспекторов. Трое судей не смогли сдать тест на знание правил футбола. Им дан месяц для пересдачи.

27 июня департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА, который пройдёт в Швейцарии.