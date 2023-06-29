Сарвели: Глушенков уже написал, что кровать мне на базе заправил

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о переходе в столичный клуб.

«Больше всего в «Локомотиве» общаюсь с ребятами, с которыми мы в «Крыльях» играли, — Глушенков, Пиняев. Глушенков уже написал, что кровать мне на базе заправил. Вроде бы буду вместе с ним жить», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

25-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года. Сарвели будет выступать за столичный клуб под восьмым номером.

В сезоне-2022/23 нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что Сарвели сможет помочь команде в атаке.