The Athletic: «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта
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Как сообщает The Athletic, футболист перейдёт в стан «красных дьяволов» за €69,5 млн с учётом бонусов.
По информации источника, в ближайшее время сделка будет завершена.
В текущем сезоне Маунт провёл за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что Маунт согласовал детали контракта с «Манчестер Юнайтед».