The Athletic: «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, футболист перейдёт в стан «красных дьяволов» за €69,5 млн с учётом бонусов.

По информации источника, в ближайшее время сделка будет завершена.

В текущем сезоне Маунт провёл за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что Маунт согласовал детали контракта с «Манчестер Юнайтед».