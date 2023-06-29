Журова: Магучих припоминают фото с Ласицкене и заставляют говорить гадости в адрес России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывание украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, в котором спортсменка призвала не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Никак не могу осуждать высказывание украинской спортсменки Ярославы Магучих. Потому что они заложники ситуации. Они просто не могут промолчать и не высказывать подобные гадости в наш адрес. На них оказывается колоссальное давление, украинские руководители заставят её это сделать.

Тем более у неё есть косячок. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году Магучих сфотографировалась на пьедестале с Марией Ласицкене, и на фото были российский и украинский флаги. А после этого фото началась кампания по её дискредитации. Её травили все, кто только может, вся Украина её осуждала и над ней смеялась. За то, что Ярослава просто сфотографировалась со своим кумиром. Это была искренняя спортивная эмоция, которую ей не простили на родине. И теперь она вынуждена говорить такие вещи», — рассказала Журова RT.

Ранее Журова назвала причины, по которым Международный союз конькобежцев включил представителей России в списки судей и стартёров соревнований на сезон-2023/24.